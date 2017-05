Honda Modif Contest Ajang Gali Kreativitas Bikers

JAKARTA – Ajang kontes modifikasi pencinta motor Honda 2017 kembali digelar PT Astra Honda Motor (AHM) di 15 kota besar sepanjang Mei hingga Oktober 2017.

Kontes modifikasi kali ini ditargetkan akan diikuti tak kurang dari 1.500 modifikator dari seluruh Tanah Air. Seluruh motor yang dikonteskan harus memiliki kreativitas ubahan serta tetap mempertahankan fungsi kendaraan yang telah dimodifikasi.

Karenanya, kompetisi modifikasi Honda ini memiliki regulasi mutlak bagi motor peserta untuk dapat dikendarai dengan dilakukannya tes jalan sepanjang 300 meter yang akan menjadi salah satu penilaian.

General Manager Marketing Planning and Analysis Division AHM A Indraputra mengatakan, AHM terus melakukan perubahan konsep acara dan kelas yang dilombakan agar dapat semakin mengakomodir perkembangan tren dan minat penggemar modifikasi namun tetap aman dan layak dikendarai.

“Melalui HMC kami ingin terus mengedepankan pentingnya modifikasi yang aman dan layak dikendarai dengan merangkul pencinta motor Honda dan juga para modifikator muda berbakat. Ajang ini pun menjadi sarana kami untuk dapat terus mementingkan keselamatan berkendara sebagai bagian dari gaya hidupnya,” ungkapnya.

Gelaran tahun ini hadir spesial dengan 6 kelas yang dilombakan. Untuk motor Honda produksi 2006 ke atas, dibuka 4 kelas yakni kelas Matic & Cub Stok. Untuk gaya modifikasi Stock & Stickers atau Decals dengan mesin skutik dan cub, Matic & Cub Advance untuk gaya modifikasi Advance & Airbrush painting. Dengan mesin skutik dan cub, Sport Stock untuk gaya modifikasi Stock & Stickers Decals dengan mesin sport, Sport Advance untuk gaya modifikasi Advance & Airbrush / Paintings dengan mesin sport.

Selain itu, turut dibuka 2 kelas lainnya yakni kelas Free For All (FFA) untuk modifikasi tipe skutik, cub dan sport dengan gaya modifikasi ekstrem dan All Stock Advance < 2006 untuk motor cub dan sport Honda produksi di bawah 2006 dengan gaya modifikasi Stock Advance, Stickers Decals, serta Airbrush & Paintings.

HMC 2017 dibuka di Manado, Sulawesi Utara pada 3 Juni 2017, di Denpasar, di Solo, Jawa Tengah, pada 18 Juni 2017, Surabaya, Jawa Timur, pada 16 Juli 2017, Bandung, Jawa Bara, pada 23 Juli 2017, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, (30 Juli 2017), Pekanbaru, Riau (5 Agustus 2017), Makassar, Sulawesi Selatan (13 Agustus 2017), Samarinda, Kalimantan Timur (20 Agustus 2017), Bandar Lampung, Lampung (27 Agustus 2017), Jakarta (10 September 2017), Cirebon, Jawa Barat (17 September 2017), Mataram, Nusa Tenggara Barat (24 September 2017), Malang, Jawa Timur (1 Oktober 2017). Final Battle sebagai puncak acara kompetisi modifikasi ini akan dilangsung pada Oktober 2017 di ajang Honda Bikers Day (HBD).