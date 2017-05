MANCHESTER - Ledakan bom mengakhiri konser Ariana Grande di Manchester Arena, Inggris. Insiden itu mengakibatkan 19 orang meninggal dunia dan 50 orang lainnya terluka.

Dilansir Middle East Eye, polisi Manchester merespons laporan tentang adanya ledakan di konser Ariana Grande tidak lama setelah ia berpamitan dengan penonton, yaitu sekira pukul 22.35 waktu Manchester. Lokasi konser Ariana Grande sendiri mampu menampung 21 ribu orang. Penyanyi asal Amerika Serikat (AS) itu baru saja tampil di depan penonton yang banyak di antaranya merupakan remaja dan anak-anak.

Seorang saksi yang menonton konser Ariana Grande mengaku, ia merasakan ledakan besar saat meninggalkan Manchester Arena. Tak lama, semua orang sibuk melarikan diri dan berteriak ketakutan.

"Kami sedang keluar dan ketika hampir mencapai pintu, terdengar ledakan yang amat kuat. Semua orang berteriak. Ledakan itu begitu kuat hingga Anda bisa merasakannya di dada. Semua kacau. Orang-orang berlarian dan berteriak ingin segera keluar gedung," papar salah satu penonton konser, Catherine Macfarlane kepada Reuters.

Sebuah video yang diunggah ke Twitter akun twitter @Arianaworldupd2 menunjukkan, para penonton, yang kebanyakan remaja sedang bersiap pulang. Tidak lama terdengar ledakan di konser Ariana Grande dan kepanikan pun pecah.

"Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" ujar perekam video tersebut.

This Video shows moment when the bomb detonated at Ariana Grande's concert in #Manchester Arena #PrayForManchester pic.twitter.com/QhPGE70jK6— Ariana World Update (@Arianaworldupd2) May 23, 2017