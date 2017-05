MANCHESTER - Peristiwa ledakan bom di konser Ariana Grande saat tampil di Manchester Arena, Inggris, menerbitkan duka tidak hanya di Britania, tetapi juga penjuru dunia. Melalui Twitter, politikus dan pemimpin dunia menyatakan bela sungkawa mereka.

Di Inggris, Wali Kota Manchester Raya, Andy Burnham menuliskan cuitan, "Duka saya bersama keluarga yang kehilangan orang tercinta mereka, kekaguman saya untuk para petugas penyelamat."

My heart goes out to families who have lost loved ones, my admiration to our brave emergency services. A terrible night for our great city — Mayor Andy Burnham (@MayorofGM) May 23, 2017