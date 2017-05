MANCHESTER - Kepolisian Inggris merilis nama pelaku serangan bom saat konser bintang pop asal Amerika Serikat (AS), Ariana Grande. Pelaku yang ikut tewas saat kejadian diketahui sebagai Salman Abedi yakni seorang warga Inggris keturunan Libya. Pria kelahiran 1994 itu dipercaya melakukan aksi bom bunuh diri hingga menewaskan 22 orang dan melikuai 59 lainnya.

BREAKING: US officials: British authorities have identified suspected Manchester suicide bomber as Salman Abedi.