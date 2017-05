JAKARTA - Corporate Social Responsibility (CSR) MNC Group kembali melakukan donor darah dengan tema ‘Let's The Love With Your Blood’ yang dilakukan di MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa (23/5/2017).

Presiden Direktur MNC Bank Benny Purnomo sebagai perwakilan MNC Group menyebutkan bahwa kegiatan sosial ini dilakukan setiap tiga bulan sekali di gedung perkantoran MNC Tower.

"Jadi hari ini MNC Group mengadakan satu aktivitas untuk kemanusiaan yaitu donor darah. Kebutuhan darah kita tahu itu sekarang di Indonesia cukup dibutuhkan itu sebagai salah satu sisi kemanusiaan MNC Group secara rutin melakukan donor darah tiga bulan sekali," ujarnya di lokasi.

Selain itu, Benny mengaku bahwa donor darah tersebut diikuti oleh ratusan karyawan MNC Group dengan target 500 kantong darah. Rencananya kantor darah itu akan didistribusikan untuk Palang Merah Indonesia (PMI) Depok.

"MNC Group selalu setia mengajak insan karyawannya terutama yang ada di gedung ini (MNC Tower) untuk melakukan donor darah. Dan target kami ini sebanyak 400-500 kantong setiap donor darah," tuturnya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa donor darah tersebut dilakukan sekaligus untuk meningkatkan rasa kemanusiaan kepada seluruh rakyat Indonesia terutama karyawan MNC Group. Adapun kegiatan donor darah tersebut dilakukan sejak pukul 10.00 sampai dengan 15.00 WIB.

"Donor darah ini secara rutin dilakukan oleh MNC Froup untuk meningkatkan manusia-manusia sosial di Indonesia," kata dia.