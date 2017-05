JAKARTA - Adella Permata, salah satu karyawan MNC Group yang ikut dalam kegiatan donor darah bertajuk ‘MNC Love Donation Let's Share The Love with Your Blood’ mengaku senang dapat berpartisipasi.

"Menurut saya, acara ini bagus banget. Apalagi ini acaranya di perkantoran. Menurut saya karyawan butuh. Misal mau donor darah tapi enggak ada waktu buat keluar jadi ini bagus banget diadakan di kantor," ujarnya di gedung MNC Tower, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).

Adella mengaku bahwa kebutuhan darah di Indonesia sangat diperlukan. Oleh karenanya, ia ingin ikut serta dalam partisipasi kegiatan sosial tersebut. Terlebih kegiatan itu dilakukan di lingkungan kantor yakni MNC Group.

"Dan berdasarkan yang saya baca kebutuhan darah, memang dibutuhkan banget dan masih butuh banyak. Sehingga acara ini sangat membantu banget sih. Donor darah juga baik untuk kesehatan kan," tuturnya.

Sementara itu, ia meyatakan telah mengikuti kegiatan donor darah secara rutin. Setidaknya ia sudah sebanyak tiga kali mengikuti donor darah MNC. "Oh mau banget. Alhamdulillah saya rutin si ikut acara ini. Kalau di kantor (MNC Group) sudah ketiga kalinya," tuturnya.

Adapun kegiatan donor darah ini dilakukan hari ini, Selasa (23/5/2017) dengan tema 'MNC Love Donation, Lets Share The Love With Your Blood'. Kegiatan donor darah ini juga diketahui bekerja sama dengan palang merah Indonesia (PMI) Depok.