JAKARTA - Tim dokter di Singapura tengah fokus memulihkan pertumbuhan selaput mata kiri penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, setelah menjalani operasi pemasangan membran sel.

Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menanggapi hasil pemeriksaan perawatan tim dokter terhadap Novel Baswedan pada hari ini, Selasa (23/5/2017). Menurut Febri, mata kiri Novel Baswedan belum dapat mengenali huruf dan angka, hingga saat ini pasca-dilakukan operasi.

"Memang pada mata kiri terdapat penumpukan kalsium, perkembangan ini akan dicegah dengan pengobatan. Namun, belum dapat dilakukan pengangkatan, karena fokus dokter masih mendorong pertumbuhan selaput mata kiri," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2017).

Febri juga menjelaskan, perkembangan terkini terhadap Novel Baswedan. Kata Febri, untuk tekanan mata kanan Novel Baswedan, masih dalam batas normal. Namun, untuk membaca huruf dan angka, mata kanan Novel Baswedan masih dalam jarak yang minim.

"Sedangkan mata kiri masih tidak dapat mengenali huruf dan angka, dan mata kanan baru bisa melihat huruf dalam ukuran besar," paparnya.

Atas kondisi tersebut, tim dokter menyarankan agar Novel tidak banyak melakukan gerakan-gerakan atau istirahat total. Hal itu, untuk mengantisipasi pemasangan kontak lensa pada membran sel mata Novel Baswedan.

"Pemasangan kontak lensa yang dipasang adalah bentuk untuk melindungi membran plasenta yang telah dipasang sebelumnya," jelasnya.

Sekadar informasi, Novel Baswedan telah menjalani operasi pemasangan membran sel beberapa ‎waktu lalu. Operasi tersebut dilakukan tim dokter lantaran perkembangan mata Novel tidak menunjukkan hasil yang signifikan setelah dilakukan perawatan selama sebulan lebih.

‎Dalam hal ini, Novel mendapatkan teror penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal usai menjalankan Salat Subuh di sebuah masjid di kawasan rum‎ahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa 11 April 2017. Akibatnya, Novel mengalami kerusakan mata yang cukup parah.