BOGOR - Setelah tahun sebelumnya mengalami disclaimer, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan pendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Kementerian Sosial (Kemensos) 2016.

Dalam keterangan persnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, prestasi ini merupakan lompatan besar kementerian yang dipimpinnya. Pada umumnya, setelah disclaimer naik setingkat menjadi wajar dengan pengecualian (WDP), baru setelah itu naik setingkat menjadi WTP.

"Ini menjadi target Kemensos, mengingat LKPP 2015 lalu Kemensos mendapat predikat disclaimer. Alhamdulillah berkat kerja simultan didukung tim task force Kemensos akhirnya target WTP dapat tercapai," katanya, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2017).

Khofifah menambahkan, status WTP bagi Kemensos merupakan prestasi yang membanggakan. Penilaian ini, merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas, transparansi penggunaan APBN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Pemberian opini WTP ini diharapkan dapat memotivasi jajaran Kemensos untuk mempertahankan sistem pengelolaan dan pemanfaatan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," tambahnya.

Dengan predikat WTP Kemensos dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan pemerintah secara transparan dan akuntabel. Selain itu, WTP menjadi penting bagi Kementerian Sosial, mengingat pada 2018 alokasi keuangan bantuan sosial akan ditambah.

Sejalan arahan Presiden, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga total KPM mencapai 10 juta. Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.

"Bagaimana Kementerian Sosial dipercaya masyarakat untuk menyalurkan dana Bansos sebesar itu jika kami memperoleh predikat bukan WTP," paparnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tidaklah mudah. Dalam hal pengelolaan keuangan negara, harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, mengingat uang tersebut adalah milik masyarakat.

Khofifah menerangkan, beban dan tugas yang diemban Kemensos tidak ringan. Mengingat kementerian yang dipimpinnya mendapat tugas untuk mengentaskan kemiskinan dengan program yang langsung menyasar penerima manfaat by name by addres.

"Angka kemiskinan sangat fluktuatif. Bisa jadi hari ini dia sejahtera, namun karena terkena bencana tiba-tiba jatuh miskin. Di situlah tantangannya. Apalagi jenis permasalahan kesejahteraan sosial sangat banyak," jelasnya.

Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada BPK yang sudah memberikan masukan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan yang baik. "Kami bertekad menjaga predikat WTP ini untuk dipertahankan Kementerian Sosial pada tahun-tahun yang akan datang," jelasnya.

Seperti yang diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) di Istana Bogor, Jawa Barat.

Sekira 74 kementerian/lembaga atau 84% mendapatkan opini WTP dan 8 lainnya mendapatkan opini WDP. Sementara itu, terdapat 6 kementerian atau lembaga, BPK disclaimer atau tidak menyatakan pendapat.