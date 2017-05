JAKARTA - Tim Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Gadjah Mada (UGM) berhasil menjelajahi gua-gua karst di Thailand. Penjelajahan yang dilakukan sejak 4 Mei 2017 itu sukses mengeksplorasi dan memetakan gua di 4 distrik di Provinsi Satun, Thailand.

Tim beranggotakan tujuh orang yaitu Fahmi Arsyad (Fakultas Peternakan), Dimas Dirham (Fakultas Geografi), Hajar Lutvia (Fakultas Kehutanan), dan Mohammad Anwar (Sekolah Vokasi). Berikutnya, Heni Ismawati (Sekolah Vokasi), Farah Aida I.K.Al Umar (FIB), dan Muhammad Ilham (Fakultas Teknik).

Salah satu mahasiswa, Heni Ismawati, mengatakan tim mengeksplorasi sejumlah gua di 4 distrik provinsi Satun, yaitu Ngu Distrik, La Ngu, Manang dan Khuan Ka Long. Eksplorasi meliputi observasi geomorfologi kawasan karst Thailand Selatan dan memetakan tujuh gua yang keseluruhannya memiliki ciri khas seperti komposisi batuan tua dan dominan campuran argillaceous limestone dan pure limestone.

“Kami juga mengadakan presentasi di Satun Geopark sebelum melakukan observasi kawasan dan pemetaan gua,” jelas Heni seperti dilansir dari laman UGM, Rabu (24/5/2017).

Tim berhasil menemukan 26 koordinat titik mulut gua. Dari jumlah tersebut tiga di antaranya ditemukan di Pulau Taban yang dikenal memiliki 50 gua baik horizontal, vertikal dan hanging cave.

Heni menambahkan, selama eksplorasi tim juga berhasil melakukan observasi dan wawancara langsung Kepala Suku Maniq Manang serta warganya yang hidup di pedalaman hutan Thailand Selatan. Jumlahnya kini hanya berkisar 300-an orang dan tersebar di 4 distrik Thailand Selatan.

“Kami berharap dapat terus menjalin kolaborasi dengan Satun Geopark guna meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan karst maupun konsep geopark dalam upaya perlindungan kawasan tersebut,” papar Heni.

Ekspedisi gua di Thailand ini merupakan ekspedisi internasional Mapagama yang ke empat. Sebelumnya, ekspedisi pertama “River of Gold” di Nepal (2013), ekpsedisi kedua “Rock of Pyramid” di China (2013), dan ekpedisi ketiga “Peak of The Ancestor” di India (2016).