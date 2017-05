Raih Podium Kedua di European Touring Championship Car 2017, Kenta Kameron Tunjukkan Kelasnya

SOSOK pembalap muda Indonesia, Kenta Kameron, kembali sukses mencuri perhatian di ajang European Touring Car Championship (ETCC) 2017. Sejak awal balapan, Kenta sudah menunjukkan performa terbaiknya di balapan yang digelar di Sirkuit Sentul, Bogor.

Dalam lomba ini terdapat 3 kelas, Super Touring Championship 2100-3600cc, Super Touring Championship 1600-Retro/SCC dan EURO 3000 yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga dapat menampung kendaraan pabrikan Eropa yang diselenggarakan sebanyak 6 putaran.

Kenta Kameron membuktikan bahwa dia dapat bersaing dengan pembalap-pembalap senior yang sudah lama berkecimpung di arena balap touring ini. Kenta pun berhasil meraih hasil gemilang, yaitu meraih podium kedua.

“Perasaan saya cukup senang dapat posisi kedua. Saya senang dan tidak ada kendala yang berarti,” ujar Kenta setelah balapan di Sirkuit Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu.

Kesuksesan Kenta tidak lepas dari peranan sponsor. Dia didukung penuh oleh Softies Wet Wipes. “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor saya, Softies yang telah mendukung penuh saya,” sambungnya.

Dia berharap, pada seri selanjutnya, mesin yang digunakan akan lebih baik dari sebelumnya. Karena mesin pada mobil Kenta baru dibangun dan melakukan weight balance yang ternyata memiliki kelebihan 35 kg serta terdapat pergantian suspensi yang belum maksimal.

“Mungkin dari mesin akan di-upgrade. Begitu juga suspensinya, karena lawan-lawan saya mesinnya sudah kalah jauh,” pungkasnya.

Softies Wet Wipes adalah tisu basah yang merupakan salah satu produk unggulan PT Softex Indonesia. Softies memandang Kenta sebagai sosok anak muda yang berpotensi dan penuh semangat, serta patut menjadi inspirasi anak muda Indonesia lainnya. Softies berkomitmen untuk selalu mendukung berbagai olahraga, tidak hanya ajang olahraga balap.

Kenta Kameron telah memulai bakat balapnya di usia yang cukup muda yang dimulai dengan ikut Go Kart yang dilatih langsung oleh Hari Dharma salah satu pembalap nasional. Pada usia yang sangat muda 15 tahun Kenta Kameron telah menjuarai pertandingan bergensi "Ready Goes To Europian Touring Car 2012" dan naik Podium Juara 2 Super Rookie.

Bagi Kenta, touring ini bukan hanya soal kecepatan waktu saja, tapi lebih kepada skill bagaimana merasakan ketajaman rasa dan dibungkus dengan kedisiplinan. Kenta memiliki visi memacu anak-anak muda Indonesia agar dapat berprestasi dan mengharumkan nama bangsa lewat dunia balap.