MANCHESTER - Seorang sopir taksi di Inggris menuai pujian setelah melakukan aksi heroik dengan menawarkan bantuan baik pada korban maupun keluarga korban serangan bom di konser Ariana Grande di Manchester, Inggris. Ketika kepanikan pecah pascasuara ledakan terdengar di Manchester Arena pada pukul 10.35 malam waktu setempat, sopir taksi itu diketahui tengah berada di sekitar lokasi.

Pria bernama AJ Singh tersebut kemudian tanpa ragu-ragu menawarkan jasa antar gratis kepada masyarakat setempat yang membutuhkan.

"Aku mencoba membantu sebisaku. Banyak orang yang sibuk mencari orang-orang yang mereka sayangi. Aku kemudian mengantarkan mereka ke rumah sakit. Mereka terjebak dan tak memiliki uang, apalagi semua fasilitas transportasi di Manchester ditutup. Itu benar-benar membuat mereka kesulitan untuk berpergian. Apa yang kulakukan ini tidak ada artinya karena kita semua adalah saudara," ujar AJ berbicara kepada Channel 4 News sebagaimana diwartakan JOE News, Rabu (24/5/2017).

Atas aksi AJ Singh tersebut, pria berjenggot itu mendapatkan ucapan terima kasih dari masyarakat Inggris.

"Terima kasih untuk supir taksi yang telah memberikan tumpangan secara gratis," ucap seorang warga Inggris, Marcella.

Kisah AJ Singh ini menjadi viral setelah pengguna media sosial Twitter, Jason Michael membaginya kepada publik.

"Pria seperti AJ memberikan layanan taksi gratis tanpa dipungut biaya sepanjang malam di Manchester. Sungguh hati yang mulia," tulis Michael dalam unggahannya.

Men like AJ. Working his taxi free of charge through the night in Manchester. A beautiful soul. pic.twitter.com/0QG9Z2bxY9 — Jason Michael (@Jeggit) 23 Mei 2017