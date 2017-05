ADAKAH yang kenal Sir Roger Moore? Pemeran James Bond yang sudah bermain 7x di judul yang sama dengan karakternya di tahun 1973-1985. Ia meninggal dalam usia 89 tahun.

Keluarga Sir Roger Moore mengkonfirmasi berita di Twitter yang menyatakan bahwa sang aktor meninggal setelah berjuang melawan kanker



Selain James Bond, Roger juga bermain dalam film Spy Who Loved Me, Live, Let Die. Sir Roger Moore juga memberikan kontribusi untuk televisi dalam seri The Persuaders dan The Saint.

Beberapa filmnya yang juga sukses ialah For Your Eyes Only, Octopussy, A View to a Kill, The Man with the Golden Gun, Moonraker.

Roger Moore akan dimakamkan di Monaco sesuai keinginannya.

(Posting thread by Dinda Adios, lihat selengkapnya di warungkopi.okezone.com)