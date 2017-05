BOGOR - Polres Bogor mengimbau masyarakat khususnya Kabupaten Bogor agar tidak melakukan 'Saur On The Road' di jalanan saat bulan puasa mendatang.

Kapolres Bogor, AKBP AM Dicky mengatakan, pihaknya tidak pernah melarang 'Saur On The Road' dilakukan masyarakat setiap bulan Ramadhan.

"Yang tidak boleh itu di jalanan, kalau kegiatannya di lingkungan dengan tidak turun ke jalan, ya silahkan saja, boleh-boleh saja," katanya, Rabu (24/5/2017).

Menurutnya, lebih baik jika kegiatan membagikan makanan saur itu bukan di jalanan, melainkan di tempat-tempat lainnya seperti di yayasan yatim piatu.

"Lebih baik kalau kegiatan amal seperti itu dilakukan di yayasan yatim piatu, setelah sahur langsung Salat Subuh bersama. Itu lebih baik," ungkap Dicky.

Hal tersebut dikarenakan, kegiatan 'Saur On The Road' yang dilakukan di jalanan dapat menggangu kenyamanan masyarakat.

"Biasanya yang dibagikan cuma sepuluh nasi kotak, ngumpulnya aja lama dan membuang sampah sembarangan. Itu malah jadi tidak baik nantinya," tutupnya.