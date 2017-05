BANDUNG - Raja Swedia Carl XVI Gustaf dan Ratu Silvia hari ini akan berkunjung ke Kota Bandung. Selain Pendopo Kota Bandung, Alun-alun Bandung, dan Gedung Merdeka, tempat lain yang akan dikunjungi adalah Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB).

Rombongan rencananya akan pergi menuju Kampus ITB sekira pukul 14.30 WIB dari Gedung Merdeka. Apa yang dilakukan di ITB?

Dalam agenda kegiatan yang diterima Okezone, Raja Swedia dan rombongan akan menghadiri Triple Helix Meeting di ITB. Kegiatan itu akan mempertemukan antara pemerintah, akademisi, dan para pelaku bisnis.

Akan hadir juga perwakilan dari Lund University Swedia. Melalui pertemuan itu akan dibahas tentang potensi kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam inovasi teknologi.

Pada Triple Helix Meeting juga akan dilaksanakan seminar dengan tema 'Science Parks as a Meeting Place for The Triple Helix'. Dalam kegiatan itu akan ada sejumlah pembicara yaitu Menristekdikti M Nasir, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Rektor LTH Lund University Viktor Owall, dan lain-lain.

Kegiatan itu akan diakhiri penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara Kemristekdikti dengan Lund University. Selain itu, ada juga penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara ITB dengan Ericsson.

Sementara bersama rombongan Raja Swedia akan hadir 26 pebisnis dan perwakilan 16 perusahaan ternama Swedia yang hendak menjajaki kerjasama di Bandung. Para pebisnis itu akan melakukan pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung di Behive Cafe untuk membicarakan peluang investasi dan kerjasama.