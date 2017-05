JAKARTA - Lewat tarian daerah, mahasiswa asal Yogyakarta berhasil mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia pada ajang World Cup of Folklore di Jesolo, Italia pada 18-22 Mei 2017.

Ajang itu diwakili oleh Sanggar Kesenian Aceh Universitas Gadjah Mada (SAKA UGM) yang berhasil memboyong Absolute Winner atau Juara Umum. Di ajang internasional tersebut, tim UGM berhasil mengungguli 300 peserta lain dari berbagai negara di antaranya, India, Kyrgyztan, Malaysia, Georgia, Israel, Lithuania, Italia, dan Slovenia.

Salah satu anggota SAKA UGM, Zidny Ilman Nafia mengatakan, di ajang itu tim SAKA menampilkan dua tarian asal Aceh seperti Tari Ratoeh Jaroe dan Tari Ratoeh Pukat yang ditampilkan dalam dua kali kesempatan berbeda.

“Di kompetisi kemarin SAKA UGM mengirimkan 15 penari dan dua pemusik,” jelas Zidny seperti yang dilansir dari laman UGM, Kamis (25/5/2017).

Sebelumnya, tim ini sering menyabet sejumlah penghargaan internasional antara lain, The Pride of Asia dan The Liveliest Performance di 11th Surin International Folklore Festival and Symposium, Thailand. Kemudian pada 2015 menyabet penghargaan 1st Place Grand Prix Winner, Highest Valuable Prize for Folklore Category dan Best Art Director di kompetisi XXII International Art Festival Prague Stars di Praha.

Zidny berharap prestasi yang berhasil diraih timnya itu dapat memotivasi generasi muda Indonesia untuk mengenalkan budaya Indonesia di mata dunia.

“Semoga bisa menginspirasi generasi muda kita untuk lebih mencintai budaya Indonesia dan mempromosikannya pada dunia,” pungkasnya.