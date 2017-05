JAKARTA - Ledakan bom di Kampung Melayu membuat pemerintah negara asing khawatir akan keselamatan warganya. Setelah Inggris, kini giliran Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan peringatan keselamatan untuk warga mereka di Indonesia.

Melalui akun Twitternya, Kedubes AS juga menyatakan bela sungkawa atas insiden tersebut.

Kedubes AS menyampaikan belasungkawa kpd petugas polisi yg meninggal pd pemboman tadi malam. Kami bersatu melawan terorisme. #KamiTidakTakut — U.S. Embassy Jakarta (@usembassyjkt) May 25, 2017

Sementara itu, laman Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, Kamis (25/5/2017) menampilkan pesan keamanan untuk seluruh warga AS terkait ledakan bom di Kampung Melayu.

"Semua warga AS yang sedang mengunjungi atau menetap di Indonesia harus memperhatikan rencana keamanan mereka, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan diri dan berhati-hati dalam pertemuan besar," demikian imbauan Kedubes AS di Indonesia.

Pemerintah AS juga mengingatkan warganya untuk memerhatikan perkembangan situasi terbaru melalui media dan berbagai sumber informasi lokal.

"Kekhawatiran akan keamanan bisa disampaikan ke otoritas di Indonesia yang bertanggung jawab atas keamanan semua pengunjung di Indonesia," masih imbauan Kedubes AS di Indonesia.

Security Message for U.S. Citizens: Suicide Bomb Attack – East Jakarta Bus Station https://t.co/69Z7gB6FNb— U.S. Embassy Jakarta (@usembassyjkt) May 25, 2017