IBU Pertiwi terusik jelang bulan suci Ramadan. Rabu 24 Mei 2017 malam, ledakan bom kembar mengguncang Ibu Kota yang menambah resah warga setelah belum lama ini juga dibikin “risih” dengan teror geng motor.

Alarm kewaspadaan tentang aksi terorisme sedianya sudah seharusnya jadi perhatian Polri dan sejumlah badan intelijen yang dimiliki aparat kita. Pasalnya sebelum ledakan bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur semalam, di Manchester, Inggris sempat terjadi pula kegemparan ledakan bom dekat sebuah arena konser.

(Baca: FOKUS: Ledakan di Konser Biduan Ariana Grande, Alarm Keamanan Aksi Teror Jelang Ramadan)

Total korban dari keterangan Polda Metro Jaya, ada 5 orang yang tewas dan 11 lainnya luka-luka. Rinciannya dari total 16 korban, 3 dari 9 korban dari pihak anggota kepolisian meninggal dalam tugas dan 7 lainnya dari masyarakat umum yang diduga, dua di antaranya adalah pelaku bom bunuh diri.

“Untuk 9 anggota (yang jadi korban), 3 orang gugur dan 6 orang sampai saat ini masih di RS (Rumah Sakit) Kramat Jati dan RS Premier,” papar Kabid Dokkes Polda Metro Jaya Kombes Umar Shahab dalam konferensi pers di RS Premier, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (25/5/2017).

“Dari masyarakat umum 2 (tewas). Mr X (pelaku yang dicurigai melakukan bom bunuh diri) karena identifikasinya masih dalam proses. Kondisinya ada yang utuh, ada yang tidak. Masyarakat umum dengan jumlah 5 orang (luka-luka) kini dalam keadaan stabil tapi masih dalam perawatan,” imbuhnya.

Segenap pihak mengecam dan berbelasungkawa serta tentunya berharap aparat kepolisian, mampu mengusut tuntas kasus yang terindikasi kuat berbau terorisme ini. Termasuk DPR RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), hingga Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan.

(Baca juga: Anies Kutuk Keras Teror Bom Kampung Melayu)

“Saya menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada para korban dan keluarganya. Baik yang masih di rumah sakit maupun yang meninggal. Terutama kepada aparat kepolisian yang gugur dalam menjalankan tugas,” ungkap Presiden Jokowi yang dikutip Biro Pers Kepresidenan, Kamis (25/5/2017).

"Saya menyerukan agar semua anak bangsa di seluruh pelosok Tanah Air tetap tenang dan tetap menjaga persatuan. Kita harus terus menjaga ketenangan, menjaga kesejukan. Karena hari-hari ini, kita umat muslim, sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke bulan Ramadan untuk menjalankan ibadah puasa," imbuhnya.

Untuk sementara ini, pengusutan insiden teror ini masih berjalan. Terbaru, aparat sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk kamera CCTV milik PT Transjakarta di Halte Kampung Melayu.

“Polisi sedang melakukan penyelidikan, terkait siapa pelakunya dan apa motifnya. Masyarakat tidak usah resah, khawatir dan ketakutan. Percayakan pada polisi akan mengungkap kasus ini,” tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, Kamis (25/5/2017).

Unit Densus 88 Antiteror dan Brimob Polda Jawa Barat (Jabar) juga sudah diterjunkan untuk ikut mengusut. Mereka menggeledah rumah terduga pelaku di Cibangkong, Kota Bandung.

Selain sejumlah barang berupa peralatan militer, buku ajaran Islamiyah, paspor atas nama INS serta sangkur turut diamankan. Tidak ketinggalan polisi juga mengamankan istri dan anak terduga pelaku.

Kesimpulan sementara, Mabes Polri meyakini bom kembar yang meletup di Kampung Melayu itu ada hubungannya dengan kelompok teroris ISIS. Pernyataan itu mendasarkan serangkaian bom yang terjadi 2 hari sebelumnya di Manchester, Inggris dan di Marawi, Filipina.

“Diduga kuat ini (aksi) kelompok ISIS. Yang mereka ingin, menunjukkan eksistensinya pada dunia bahwa mereka masih ada,” timpal Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul.

Polri juga menyatakan bahwa sedianya mereka bukan kecolongan, justru mereka mengklaim sedianya sudah siaga dan antisipasi terhadap aksi teror yang skalanya global. Tapi memang info tentang kapan dan di mana terjadinya terbilang “gelap”.

Pengamat terorisme dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak juga meyakini hal senada. Pelaku disebutkan termotivasi ideologi jihadis ISIS dan sasarannya selalu membidik aparat dalam 5 tahun terakhir, meski pada akhirnya masyarakat umum juga turut jadi korban.

“Ideologi ini sudah jadi fatwan Aman Abdurrahman yang saat ini masih dipenjara di Lapas Nusakambangan. Dia diakui luas sebagai ideolog oleh para jihadis di Tanah Air. Fatwa ini sudah lama menyebar lewat media sosial dan memberi inspirasi,” tutur Zaki kepada Okezone.

“(Inspirasi) bukan hanya kepada kelompok-kelompok jihadis yang sudah mapan, tapi juga beberapa individu yang akhirnya melakukan aksi teror sendiri (lone wolf terrorist). Jadi tidak melalui koordinasi atau mendapat instruksi langsung dari ISIS. Jaringan ISIS di Tanah Air sudah berantakan. Sehingga sel-sel kecil dari kelompok ini sering bergerak dengan inisiatif sendiri,” sambungnya.

Di sisi lain sejumlah negara sahabat turut menyampaikan simpatinya. Sekaligus mengeluarkan peringatan lewat kedutaan besar (kedubes) masing-masing untuk warganya yang ada di Indonesia, terutama di Jakarta.

Seperti Singapura yang merilis consular notice, Malaysia mengumumkan peringatan, Amerika Serikat (AS) mengeluarkan security message, serta Inggris yang negaranya 2 hari lalu juga diguncang bom dekat konser Ariana Grande di Kota Manchester, turut mengeluarkan peringatan.

Adapun sebagaimana kegemparan seranga bom yang pernah terjadi Januari 2016, di mana kawasan Sarinah di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, simpati netizen kembali mengalir deras. Lagi-lagi tanda pagar (tagar) #PrayForJakarta dan #KamiTidakTakut jadi trending topic di media sosial, termasuk dari Dubes Inggris dan Kedubes AS.

“Turut berduka cita atas jatuhnya korban serangan teroris di Kp Melayu. We stand together with Indonesia #PrayForJakarta #KamiTidakTakut,” kicau Dubes Inggris Moazzam Malik lewat akun Twitter-nya @MoazzamTMalik.

“Kedubes AS menyampaikan belasungkawa kpd petugas polisi yg meninggal pd pemboman tadi malam. Kami bersatu melawan terorisme. #KamiTidakTakut,” sambung kicauan Kedubes AS di akun @usembassyjkt.

Hal itu menunjukkan kembali bahwa masyarakat Indonesia, pantang gentar, “Kami Tidak Takut” terhadap aksi teror di malam jelang peringatan Kenaikan Isa Almasih dan bulan Suci Ramadan. Tahu masyarakatnya tegar dan pantang takut, Polri turut menyampaikan apresiasinya.

“Terima kasih kepada netizen yang mem-viralkan hashtag #kamitidaktakut,” cetus Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto yang sekaligus ingin mengajak warga Indonesia di mana pun untuk ikut serta melawan terorisme.

Selain dua tagar itu, sedianya turut viral pula sejumlah foto-foto terkait kondisi korban. Ini yang kemudian jadi perhatian pula oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Masyarakat jangan terpancing. Kejadian di Kampung Melayu mungkin hanya memakan tujuh korban luka dan jiwa, tapi ketika gambar atau video potongan tubuh korban disebarluaskan, jutaan orang akan menjadi korban baru," terang Kasubdit Pemberdayaan Masyrakat BNPT Andi Intang Dulung.

"Jika memang tidak bisa tidak ditampilkan, mohon dikaburkan. Jangan secara gamblang ditayangkan dan menebar teror baru ke masyarakatPeristiwa ledakan ini jelas memberi pesan tertentu terkait situasi Tanah Air. Semoga apa yang terjadi tidak merembet menjadi lebih keruh,” tandasnya.