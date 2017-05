BANDUNG - Setelah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah salah satu terduga bom bunuh diri di Kampung Melayu berinisial INS di Kota Bandung, Densus 88 anti teror dan Polda Jawa Barat kembali melakukan penggeledahan di rumah terduga lainnya.

Penggeledahan dan pemeriksaan dilakukan terhadap terduga teroris, yang berinisial AS. Pemeriksaan dilakukan di rumah orangtua AS yang berada di Kampung Ciranji, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (25/5/2017).

Diketahui dari hasil pemeriksaan terhadap ibu AS, EN (59), AS sudah selama tiga bulan tinggal di rumah kontrakan di wilayah Garut berikut Istri dan dua orang anaknya. AS diketahui bekerja di Garut sebagai penjahit pakaian.

"‎Sekitar bulan April lalu, ibunya ini pernah bertemu dengan yang bersangkutan (AS)," ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Yusri Yunus.

Yusri menambahakn, saat ini, pihak kepolisian tengah melakukan pemeriksaan terhadap EN dan mengambil DNA untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Barang bukti yang diamankan oleh team Densus 88 Mabes Polri yaitu 1 (satu) buah HP merk Nokia X1 warna hitam milik Ibu EN," tandasnya.

Seperti diketahui, teror bom meledak dua kali di Kampung Melayu, Jakarta Timur, semalam. 16 orang menjadi korban akibat insiden tersebut, bahkan lima diantaranya meregang nyawa. (sym)