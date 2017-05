JAKARTA - Perjuangan Tim Garuda Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dalam ajang International Student Car Competition 2017 (ISCC) di Korea Selatan berbuah manis.

Kompetisi yang berlangsung sengit itu berakhir dengan hasil yang gemilang. Tim Garuda UNY berhasil meraih dua penghargaan sekaligus yaitu Best of the Best Hybrid Car Category dan Best Teamwork.

Dengan bersaing melawan 17 tim dari berbagai, Tim Garuda UNY berhasil keluar sebagai pemenang dengan nilai 995,5 poin. Di mana pada kategori acceleration GUT memperoleh 300 poin (acceleration electric 10,480 detik dan hybrid 8,818 detik), kategori manuver 295,5 poin (electric 24,236 detik dan hybrid 27,611 detik), dan kategori endurance 400 poin (23 menit 47,746 detik).

“Saya sangat senang atas keberhasilan tim. Ini berkat kerja keras Garuda UNY Team beserta dukungan dan doa dari civitas akademika semua,” tutur Suratijo, Ketua Tim Delegasi GUT untuk ISCC 2017 seperti dilansir dari laman UNY, Kamis (25/5/2017).

Atas capaian ini, Rektor UNY, Prof. Dr. Sutrisna Wibawa mengucapkan selamat atas perjuangan yang diberikan untuk mengharumkan nama UNY di kancah internasional.

“Saya rasa ini juga menjadi kado yang sangat indah bagi UNY karena tepat hari ini berusia ke-53,” tutupnya.

ISCC merupakan kompetisi mobil internasional yang diadakan oleh Korea Automobile Testing and Research Institute (KATRI). Kompetisi ini diadakan di Proving Ground 200 Samjon-ro, Songsan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea Selatan.

Garuda UNY telah tiga kali mengikuti International Student Car Competition (ISCC) di Korea Selatan, dan pada tahun lalu juga mempertahankan predikat Best of the Best.