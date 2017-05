MAKASSAR - Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) Raih Best Participant Award di Konferensi se-Asia Tenggara dan jadi pemakalah internasional di Tasikmalaya, Universitas Siliwangi Bandung, baru-baru ini.

Dari 80 peserta konfrensi yang mewakili berbagai institusi dari kawasan Asia Tenggara, Iwan Setiawan yang merupakan delegasi UNM berhasil meraih Best Participant Award pada kegiatan tersebut.

"Alhamdulillah, selain berkesempatan menjadi presenter, saya juga mendapatkan best participant award dalam kegiatan ini. Semua ini tentunya tak lepas dari dukungan berbagai pihak," kata Iwan Setiawan di Makassar.

Kegiatan yang bertajuk EDSA ELT CONFERENCE 2017 yang melibatkan para peneliti, praktisi, dan aktivis pendidikan Bahasa Inggris itu terdiri dari beberapa sesi, di antaranya plenary session, featured session, colloquium session, dan parallel session.

Penghargaan tersebut ditujukan kepada peserta konferensi secara aktif menyampaikan idenya dalam setiap sesi forum, utamanya pada forum diskusi paralel.

"Saya sangat berterima kasih kepada pihak penyelenggara dan tentunya juga kepada Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan kesempatan ini," ujarnya.

Di samping itu, Iwan Setiawan juga berkesempatan untuk menjadi pemakalah di hadapan para hadirin dengan mempresentasikan penelitiannya yang membahas tentang The Meaning of Students Silence toward Teacher's Question in Makassar.

Dalam pemaparan hasil penelitiannya, ia menjelaskan bahwa terdapat berbagai alasan mengapa siswa dalam kelas tidak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dalam proses belajar-mengajar yang berlangsung di dalam kelas.

"Pengungkapan fenomena ini ditujukan sebagai bahan pertimbangan ataupun guru dalam memahami siswa-siswanya guna tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan," pungkasnya.