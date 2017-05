MANCHESTER – Warga Kota Manchester, Inggris, berkumpul di Alun-Alun Santa Anna untuk mengenang korban tragedi bom bunuh diri yang menghantam konser Ariana Grande. Sebagaimana diberitakan, ledakan terjadi pada Senin 22 Mei malam waktu setempat di Gedung Manchester Arena.

Sedikitnya 22 orang tewas dalam ledakan tersebut. Ucapan belasungkawa datang dari berbagai belahan dunia untuk Kota Manchester. Setelah mengheningkan cipta pada Kamis 25 Mei sore waktu setempat, seorang perempuan tiba-tiba menyanyikan lagu berjudul ‘Don’t Look Back in Anger’ milik Oasis.

Aksi seorang perempuan yang diketahui bernama Lydia Bernsmeier-Rullow itu lalu diikuti ratusan orang yang hadir dalam momen tersebut. Jurnalis The Guardian, Josh Halliday, merekam nyanyian tersebut serta mengunggah video ke akun Twitter.

Goosebumps! The amazing moment Manchester crowd joins in with woman singing Oasis - Don't Look Back in Anger after minutes silence pic.twitter.com/Cw4mOq8yde— Josh Halliday (@JoshHalliday) May 25, 2017