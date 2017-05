WASHINGTON – Dua jet tempur China mencegat pesawat pengintai Amerika Serikat (AS) yang terbang di atas Laut China Selatan pada Rabu, 24 Mei. Pejabat AS mengatakan, pencegatan yang dilakukan kedua jet tersebut berbahaya dan tidak profesional.

Berdasarkan laporan awal dari pejabat AS, pesawat pengintai P-3 Orion AS berada di posisi 150 mil sebelah tenggara Hong Kong yang merupakan wilayah udara internasional saat dicegat oleh dua jet tempur China. Salah satu pesawat China tersebut terbang di depan pesawat pengintai AS dan membatasi kemampuan manuvernya.

Pentagon mengonfirmasi terjadinya insiden itu, menyebut kedua jet tempur China melakukan pencegatan yang berbahaya dan tidak profesional.

“Kami terus meninjau fakta kejadian ini dan akan menyampaikan keprihatinan kami kepada Pemerintah China melalui saluran yang tepat,” kata Juru Bicara Angkatan Laut AS, Komandan Gary Ross melalui pernyataan yang dikutip Reuters, Sabtu (27/5/2017).

Insiden ini terjadi hanya berselang sehari setelah China kapal militer AS berlayar di wilayah 12 mil laut di dekat pulau sengketa di Laut China Selatan. China menilai tindakan kapal AS tersebut sebagai sebuah tantangan terhadap klaim wilayahnya di Laut China Selatan.

China mencurigai aktivitas militer A.S. di sepanjang garis pantainya, terutama di Laut Cina Selatan. Beberapa bagian di wilayah itu banyak disengketakan oleh China dengan negara-negara tetangganya, termasuk Filipina, Vietnam dan Malaysia.