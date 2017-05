TEXAS - Jamarcus Guilory ingin membuat amarah kekasihnya mereda dengan melakukan tindakan romantis. Pria berusia 20 tahun tersebut kemudian memutuskan untuk membelikan bunga untuk kekasihnya yang bernama Jailyn Hernandez.

Siapa sangka hal ini justru membuat Guilory menjadi viral dan terkenal. Bukannya berhasil dengan aksi romantisnya, Hernandez justru dibuat tertawa dengan ulah sang kekasih. Pasalnya, Guilory memberikan satu ikat sayur bayam ungu untuk Hernandez. Ia mengira bayam itu sebagai bunga.

Namun, berkat aksi konyolnya ini, Hernandez kemudian dibuat tersenyum dan tertawa setelah sempat marah beberapa waktu. Ia kemudian membagikan aksi konyol Guilory melalui media sosial Twitter.

My boyfriend brought me this thinking it was a flower but it's lettuce πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ pic.twitter.com/jLu7GKxWN9— jay 🌹 (@JayJailyn) 22 Mei 2017