TANGERANG - Memasuki bulan suci Ramadan 1438 H, PT Angkasa Pura ll (Persero) menyediakan 141.000 boks takjil yang akan dibagikan secara gratis di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Takjil tersebut tersedia di seluruh terminal, di antaranya di Terminal 1 sebanyak 2.200 boks per hari, Terminal 2 sebanyak 700 boks per hari, dan Terminal 3 sebanyak 1.500 boks per hari. Sedangkan untuk di Kargo Bandara disediakan 600 boks per hari. Adapun makanan dalam takjil tersebut berupa roti, buah kurma, dan air mineral.

"Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen PT Angkasa Pura ll untuk melayani pengguna jasa penerbangan khususnya pada bulan suci Ramadan," jelas Human Capital & Finance Excecutive Manager Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta, lndah Suryandari, Sabtu (27/5/2017).

Setiap boks takjil, kata Indah, akan dilayani oleh tiga petugas yang stand by untuk membagikan takjil kepada penumpang saat 30 menit sebelum waktu berbuka.

"Penumpang bisa mendapatkan takjil tersebut di area boarding lounge dan baggage claim di setiap terminal. Total booth takjil berjumlah 13 titik di terminal dan kargo," paparnya.

Senada, Senior General Manager Bandara Soerkarno-Hatta, M Suriawan Wakan mengatakan, pemberian takjil gratis ini merupakan bentuk kepedulian terhadap penumpang pesawat, pengunjung bandara, dan pekerja di kawasan bandara yang menunaikan ibadah puasa.

Pemberian takjil ini, lanjut Wakan, juga supaya mempermudah penumpang pesawat atau pengunjung bandara untuk berbuka puasa jika waktunya sudah tiba.

”Beberapa keberangkatan pesawat dilakukan menjelang berbuka puasa dan bagi penumpang akan sulit mencari makanan atau minuman untuk berbuka apabila sudah berada di ruang tunggu keberangkatan, oleh karena itu kami juga membagikan takjil di sana," ungkapnya.

Ia menambahkan, takjil tersebut juga dibagikan kepada penumpang yang baru tiba di bandara tujuan, supaya bisa lekas berbuka puasa pada waktu saatnya tiba.

"Sebenarnya penyediaan takjil gratis ini rutin setiap tahun dilakukan oleh Bandara Soekarno-Hatta di antaranya juga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.