LONDON - Sebuah perkelahian terjadi di Pantai Margate, Inggris saat pantai dipadati pengunjung untuk menghabiskan liburan akhir pekan. Perkelahian tersebut dilaporkan melibatkan 50 orang. Akibat dari perkelahian tersebut seorang remaja laki-laki harus dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter.

Selain itu, petugas medis juga sibuk mengobati pengunjung lain di lokasi yang menderita luka ringan.

"Polisi mendapatkan laporan sekira pukul 17.05 sore bahwa terjadi perkelahian yang melibatkan 50 orang di Pantai Margate. Seorang remaja dilarikan ke rumah sakit dan sekarang polisi masih menyelidiki penyebab dari insiden," ujar Juru Bicara kepolisian setempat sebagaimana dikutip dari Metro, Minggu (28/5/2017).

MARGATE update: Police say a teenage boy was taken to hospital after a fight involving up to 50 young people on the beach. No one stabbed. pic.twitter.com/9wmoI0jFFd— Kent 999s (@Kent_999s) May 27, 2017