YERUSALEM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu berharap umat Islam di seluruh dunia bisa menjalani bulan suci Ramadan dengan damai. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Netanyahu melalui akun Twitter resminya.

"Saya berharap Muslim Israel dan umat Islam saudara-saudara kita di seluruh dunia bisa menjalani Ramadan dengan damai dan saling menghormati antar umat beragama," tulis Netanyahu dalam cuitannya sebagaimana dilansir dari Independent, Minggu (28/5/2017).

I wish #Ramadan Kareem to Israel's Muslim citizens and Muslims around the world, hoping for much needed brotherhood, mutual respect & peace.— PM of Israel (@IsraeliPM) May 27, 2017