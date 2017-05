JAKARTA - Sebuah Minibus Isuzu Elf, bernomor polisi B 7493 XE, terguling di Jalan Raya Daan Mogot, tepatnya di depan Pabrik ABC, Jakarta Barat, pada pagi ini, Minggu (28/5/2017). Sopir minibus tersebut pun kabur usai mobilnya terguling.

Menurut akun twitter resmi @TMCPoldaMetro, kejadian tersebut terjadi sekira pukul 03.49 WIB, dini hari. Diduga Sopir minibus tersebut mengalami hilang ken‎dali saat melaju ke arah Cengkareng.

"Out Of Control Minibus B 7493 XE, Pengemudi melarikan diri di Jalan Daan Mogot depan Pbrik ABC arah ke Cengkareng," begitu bunyi cuitan twitter @TMCPoldaMetro.

