WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump menuturkan, Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May marah besar karena informasi sensitif terkait bom di konser Ariana Grande bocor ke publik. Kekesalan Ketua Partai Konservatif itu ditujukan kepada media-media Negeri Paman Sam.

“Perdana Menteri Inggris Theresa May sangat sangat marah karena info yang diberikan kepada AS mengenai Manchester dibocorkan,” cuit Presiden Donald Trump di akun Twitter pribadinya, mengutip dari The Guardian, Senin (29/5/2017).

Isu tersebut diangkat oleh Theresa May saat keduanya bertemu dalam rangka KTT NATO di Brussels pada Kamis 25 Mei lalu. Sebelumnya, Kepolisian Inggris menangguhkan sementara pembagian informasi dengan Washington karena media-media AS berulang kali mendapatkan bukti sensitif.

PM Theresa May mengatakan, Scotland Yard sudah mendapat jaminan dari Badan Intelijen AS (FBI) terkait keamanan informasi rahasia. Dalam KTT G7 di Taormina, Italia, perempuan berusia 60 tahun itu mengonfirmasi telah membahas isu tersebut dengan Donald Trump.

“Ya, saya membahas isu pembocoran informasi yang sudah dibagikan kepolisian Inggris kepada FBI dengan Presiden Trump. Ia dengan jelas menyatakan hal tersebut tidak dapat diterima,” ucap Theresa May.

Sebagaimana diberitakan, insiden bom bunuh diri di Manchester Arena itu menewaskan sedikitnya 22 orang dan melukai puluhan lainnya. Kepolisian Inggris mengidentifikasi pelaku pengeboman bernama Salman Abedi, pemuda kelahiran Inggris keturunan Libya.