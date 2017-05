NEW JERSEY – Anggota tim demonstrasi terjun payung elit angkatan laut Amerika Serikat (AS), Leap Frog, jatuh di sungai dan tewas saat melakukan pertunjukan di Pekan Armada di Pelabuhan New York. Parasut yang tidak berfungsi diduga kuat sebagai penyebab terjadinya insiden tragis itu.

Berdasarkan keterangan saksi mata, Bjoern Kils, dia melihat tiga anggota Leap Frog melompat dari helikopter, menyelesaikan manuver di udara dan mendarat di Taman Liberty State, di Jersey City, New Jersey. Namun, kemudian dia melihat ada yang jatuh di air yang ternyate penerjun keempat yang gagal mendarat.

“Hampir bersamaan dengan saat mereka mendarat di Taman Liberty State, kami mendengar suara percikan air dan berbalik dengan sangat cepat. Saya melihat percikan air, dan rupanya ada penerjun keempat,” ujar Bjoern sebagaimana dilansir Reuters, Senin (29/5/2017).

Penjaga Pantai AS menarik korban dari air di dekat mulut Sungai Hudson sesaat setelah kecelakaan. Bjoern mengatakan, korban tampak sudah lemas saat diangkat dari air.

Laksamana Muda Jack Scorby mengatakan, penerjun payung yang namanya tidak dipublikasikan itu akhirnya dinyatakan meninggal dunia di Pusat Medis Jersey City. Laksamana Jack tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait insiden itu kecuali menyatakan malfungsi parasut sebagai penyebabnya.

Tim parasut Leap Frog dibentuk dari anggota Navy SEAL, pasukan tempur khusus, kru kapal, dan personel pendukung, yang masih aktif. Tim ini disetujui oleh Departemen Pertahanan dan diakui oleh Administrasi Penerbangan Federal.