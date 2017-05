WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump angkat suara terkait peluncuran uji coba rudal yang dilakukan oleh Korea Utara (Korut) hari ini. Trump menyatakan, uji coba rudal Korut tersebut menunjukkan sikap tidak hormat Korut terhadap negara tetangganya yaitu China. Pernyataan Presiden ke-45 AS ini disampaikan melalui akun Twitter resminya.

North Korea has shown great disrespect for their neighbor, China, by shooting off yet another ballistic missile...but China is trying hard!