JAKARTA - Satuan Reskrim Polsek Metro Penjaringan menangkap kurir narkoba berinisial AM (42), di Jalan A1, RT 12/RW 08, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Dara tangan AM, polisi menyita barang bukti 25.282 butir pil ekstasi di lokasi. Puluhan ribu pil haram itu berasal dari Malaysia dan diselundupkan ke Indonesia.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Dwiyono mengatakan, selaku kurir, AM mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000 per butir dari pil ekstasi yang dijual dengan harga Rp200.000 per butir. Pil tersebut didistribusikan ke sejumlah tempat hiburan malam di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

"25.000 ini yang kita temukan, sebenarnya ada 25.000 butir pil ekstasi yang sudah terdistribusi ke sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta," ujar Dwiyono kepada wartawan di Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (29/5/2017).

Dwiyono mennambahkan, modus dari pelaku ini adalah mendatangi lokasi yang sudah ditentukan, salah satunya disebuah hotel di kawasan Teluk Gong untuk mengambil pasokan ekstasi.

"Ada dua jenis bentuk fisik pil ekstasi, satu berwarna biru putih berbentuk logo Twitter, sedangkan ada yang berwarna pink dan hijau dengan wajah orang Zuma," tutur Dwiyono.

Dwiyono, menyebut 25.282 butir yang diamankan itu memiliki nilai kurang lebih Rp13,5 miliar dan dapat menyelamatkan sedikitnya 50.000 generasi muda di Indonesia. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati, bisa menjaga putra putrinya jangan sampai menggunakan narkoba karena ini bisa merusak mental generasi muda kita.

"Para pelaku kita kenakan UU Narkotika, denga ancaman hukuman seumur hidup bahkan terberat adalah hukuman mati," tutup Dwiyono. (sym)