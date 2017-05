SOUTH CAROLINA - Aksi jahil di media sosial yang dilakukan dua pemuda South Carolina membuat mereka mendapatkan masalah dengan pihak berwenang. Polisi negara bagian mendakwa Zachary Llyod Brown dan Andrew Floyd setelah keduanya terlihat dalam foto sedang memaksa seekor buaya meminum bir.

Foto yang disebut dengan “gator shotgun” menunjukkan seekor bayi buaya yang dipaksa membuka tenggorokannya sebelum sekaleng bir dituang ke mulutnya. Karena foto tersebut, Departemen Sumber Daya Alam South Carolina (SCDNR) melaporkan keduanya kepada kepolisian setelah melakukan penyelidikan terkait insiden yang terjadi pada 24 Mei itu.

