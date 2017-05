YIBIN – Stasiun pengisian bahan bakar atau yang lebih dikenal dengan pom bensin merupakan tempat yang rawan kebakaran jika tidak hati-hati dalam pengelolaannya. Namun seorang pria di China malah nekat membakar motornya di pom bensin.

The Paper mewartakan, insiden ini terjadi di pom bensin Sinopec yang berlokasi di Kota Yibin, Provinsi Sichuan. Aksi nekat pria yang tak disebutkan namanya itu terjadi pada 4 Mei 2017.

Critical moment! Arsonist sets fire in gas station; workers reacts quickly before disaster happens pic.twitter.com/rIIr6xRaSz— People's Daily,China (@PDChina) May 27, 2017