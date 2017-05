SLEMAN - Tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan menjadi pedoman hidup Asa Firna Inayah atau lebih dikenal Afi (18). Di tengah viralnya tulisan bertajuk "Warisan" yang ia publikasikan di dunia maya, Afi menegaskan bahwa keahliannya menulis tidak datang tiba-tiba.

"Tulisan adalah keterampilan. Bukan pengetahuan. Dan kita harus berusaha jika ingin bisa," ungkapnya dalam Talkshow Kebangsaan di Auditorium Fisipol UGM, seperti dilansir dari KRJogja, Selasa (30/5/2017).

Kepada peserta talkshow, ia kemudian menjabarkan kiat menulis yang telah dijalaninya. Kiat yang pertama berasal dari kegemarannya membaca. Afi sendiri mengaku mampu melalap tiga buku tebal setiap minggunya.

"Itu bagi saya biasa saja. Apalagi kalau bukunya saya sukai. Seperti The Magic of Thinking Big tulisan David Schwartz. Itu buku favorit saya yang mengubahku menjadi berpikiran terbuka pertama kalinya," ungkapnya yang mengaku gemar membaca buku filsafat maupun keilmuan, dan kurang menggandrungi buku novel maupun kisah fiksi.

Dari membaca buku tersebut, disertai dengan pengamatannya di internet maupun dunia sekitar, Afi kemudian membawa kegundahannya lewat tulisan. Berlatih menulis sesering mungkin kemudian menjadi tips yang kedua.

Hanya dengan berlatih dan mempraktikkan lewat tulisan menurut Afi, seseorang akan bisa lihai menulis. Ia kemudian mengibaratkan menulis layaknya berenang. Dimana jika ada sesosok pelajar yang ingin mampu berenang dan telah memiliki guru untuk mempelajarinya, tetap saja tidak akan berenang jika pelajar tersebut hanya diam, menyaksikan, dan tak mencoba.

"Tidak ada yang bisa mengalahkan pengalaman dan jam terbang. Guru bisa mengajar, tapi kita harus berlatih," ungkapnya tegas.

Ketiga, tak kalah penting, menurutnya adalah kemauan untuk berpemikiran terbuka. Guna menjadi penulis ulung, seseorang harus siap menerima berbagai pemikiran. Baik dari buku-buku yang dibacanya, maupun dari kritik dan saran yang menjadi masukan ketika menulis.

"Itulah pesan untuk anak muda, jadilah open minded. Yang saya lakukan selama ini, aku menulis, dan aku berpikir, maka aku ada," pungkasnya.