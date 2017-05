MANILA – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, dilaporkan secara resmi membatalkan rencana kunjungannya ke Jepang pada Juni 2017. Pihak Kepresidenan Filipina mengklaim pembatalan itu dilakukan karena Duterte tengah fokus mengakhiri konflik di Marawi.

Sebagaimana dikutip dari ABS CBN News, Rabu (31/5/2017), juru bicara Kepresidenan Filipina, Ernesto Abella, mengatakan bahwa kementerian luar negeri (Kemlu) telah menghubungi Kemlu Negeri Sakura terkait ketidakhadiran Duterte di 23rd Nikkei International Conference on the Future of Asia.

Abella mengklaim, keputusan itu berkaitan dengan perkembangan di Marawi serta Mindanao. Jubir Kepresidenan Filipina itu menyebut, situasi di sana membutuhkan waktu dan perhatian Duterte.

Jepang disebut mengerti terkait pembatalan tersebut dan menyatakan bahwa kunjungan Duterte ke Negeri Sakura dapat dijadwalkan ulang. Abella menambahkan, komunikasi antara Kemlu Filipina dan Jepang masih terus terbuka dan aktif terkait penjadwalan ulang kunjungan Duterte ke Negeri Sakura.

Konflik di Marawi juga menyebabkan Duterte mengakhiri kunjungannya lebih cepat di Rusia pada pekan lalu. Terkait konflik di kota tersebut, sejauh ini sudah ada lebih dari 100 orang yang kehilangan nyawanya, sebagian besar adalah para anggota militan radikal.