JAKARTA - University Of Science and Technology of Hanoi (USTH) menawarkan beasiswa kepada siswa internasional termasuk Indonesia yang ingin studi jenjang S-2 di Vietnam.

Program beasiswa tersebut menawarkan tujuh program studi yakni Advanced Materials Science and Nanotechnology, Energy, Space, Water Environment Oceanography, Biotechnology Pharmacology, Information and Communication Technology, dan Quantitative and Computational Finance.

Beasiswa ini meliputi biaya kuliah dan biaya hidup selama masa studi berlangsung. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris.

Sebelum mendaftar, kamu perlu perhatikan syarat yang diajukan USTH antara lain telah menyelesaikan studi Sarjana (S-1), memiliki nilai akademik yang baik, kemampuan bahasa Inggris, dan memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL).

Batas waktu pengiriman aplikasi berbeda tiap gelombang. Untuk gelombang satu, pendaftaran beasiswa akan ditutup 18 Juni 2017, sedangkan gelombang 2 tutup pada 20 Agustus 2017. Untuk informasi lengkapnya kamu bisa kunjungi laman resmi USTH.

Selamat mencoba!