DUBAI - Setidaknya dua orang tewas setelah sebuah mobil meledak di timur Kota Qatif, Arab Saudi. Stasiun televisi Al-Arabiya melaporkan, bahwa kedua korban tewas dari ledakan tersebut merupakan buronan yang tengah dicari oleh Dinas Keamanan Kerajaan Arab Saudi.

Sebagaimana diwartakan Reuters, Jumat (2/6/2017), pihak berwenang hingga kini belum memberikan keterangan resmi tentang meledaknya mobil tersebut. Namun, berdasarkan keterangan seorang warga lokal yang dihubungi Reuters, ledakan tersebut memang benar berasal dari sebuah mobil.

Foto dan video tentang ledakan tersebut diketahui telah beredar di media sosial. Tetapi hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi terkait kebenaran foto dan video yang tersebar tersebut. Penyebab pasti dari ledakan juga belum diketahui.

Initial reports of an explosion, possibly a car bomb in #Qatif in Eastern Province, #Saudi Arabia. pic.twitter.com/rj5OEIkwNP— Miriam Goldman Eps (@Miriam411) 1 Juni 2017