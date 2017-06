WARGA dunia hari ini mengenal Washington sebagai Ibu Kota Amerika Serikat (AS). Tidak salah memang. Akan tetapi, AS pernah menjadikan New York sebagai ibu kota negara sebelumnya Washington. Pemindahan dari New York ke Washington sendiri memiliki kisah unik.

Presiden AS John Adams menjadi kepala negara pertama yang memerintah dari ibu kota baru tersebut. Ia tiba pada 3 Juni 1800 di Washington. Namun saat itu pembangunan Gedung Putih yang menjadi kediaman sekaligus kantor resmi kepresidenan belum selesai.

Dinukil dari History, Sabtu (3/6/2017), John Adams terpaksa tinggal di kedai minuman yang berada di Tunnicliffe’s City Hotel! Tempat tinggal sementara itu berada di samping Gedung Capitol yang juga belum selesai dibangun.

Meski demikian, John Adams sempat menulis kepada istrinya Abigail Adam yang berada di Massachusetts. Ia mengatakan sangat puas setelah melihat-lihat bangunan Gedung Putih. John Adams sangat tidak sabar untuk menempati Gedung Putih.

John Adams akhirnya mencatatkan sejarah sebagai kepala negara pertama yang menempati Gedung Putih pada 1 November 1800. Ia akhirnya pindah ke kediaman resmi dengan bau plester dan cat yang masih cukup serta belum kering sepenuhnya. Yang lebih mengenaskan, sekeliling Gedung Putih kala itu masih dikelilingi rumput liar!

Abigail Adams tiba di Washington beberapa pekan kemudian dan mencatat sejarah sebagai Ibu Negara pertama yang tinggal di Gedung Putih. Meski menanti cukup lama, pasangan John dan Abigail Adams tidak lama menjadi penghuni Gedung Putih. John kalah dalam pemilihan umum dari Thomas Jefferson sehingga harus meninggalkan kediaman resmi tersebut pada 1801.