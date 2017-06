BUTUH 46 tahun. 46 tahun kembalinya Hari Pancasila 1 Juni yang kembali diperingati republik ini. Tentu dengan dicap “tanggal merah” meski tetap mengharuskan pegawai negeri berbondong-bondong tetap ke kantor dengan seragam korpri-nya untuk upacara.

Bicara peringatan Hari Lahir Pancasila, tempo hari sempat muncul seorang oknum mantan dosen Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) yang mencela Pancasila hingga kini harus berurusan dengan polisi. Ya, Alfian Tanjung namanya.

Dalam sebuah video yang terunggah ke media sosial dan menjadi viral, sang penceramah berkoar bahwa 1 Juni, Hari Lahir Pancasila dijadikan libur nasional oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara sepihak. Bahwa Pancasila itu ajaran Marxis (Karl Marx).

“...Sekarang, kan, 1 Juni libur Nasional, kan? Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Ga boleh dong negara ini bukan negara pala loe, negara bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu, Jokowi, negara kita, tahu-tahu 1 Juni libur. Pancasila yang kelima itu adalah Ketuhanan, Ketuhanan nomer 5. Ini adalah Pancasila-nya Marxis, tapi apa? Udah libur, yang nentukan Presiden, sepihak, sikap aksi sepihak itu watak kader komunis! Tak mau musyawarah, seenak perutnya aja, itu dia kan ngurus negara, negara kan memang bukan muslim semua, tapi muslim kan mayoritas, masa gara-gara mau mengakomodir yang minoritas, yang mayoritas dianggap ga ada? Kurang ajar betul. Harus diberhentikan jadi presiden kalau begitu.”

Ya kalau kita pikir-pikir sejurus dengan pemikiran dangkalnya, ya berarti Pancasila itu ciptaan Karl Marx, dong? Filsuf asal Kota Trier, Prussia (kini Luksemburg) yang oleh dunia dijadikan “Bapak Sosialisme”, kemudian “Bapak Marxisme”. Berarti yang digali Soekarno dan dinyatakannya pada 1 Juni 1945 apa, dong? Sekadar pidato pepesan kosong, gitu?

Jangan, ya. Manusia Indonesia lainnya harus punya wawasan luas dan jangan terpengaruh penceramah yang sudah jadi tersangka hate speech dan tengah diperkarakan di Polda Metro Jaya, ya! Kasus yang akan menjeratnya dengan Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3) dan/atau Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45a Ayat (2) UU 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) serta Pasal 310 dan 311 dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.

Nyatanya, Presiden Jokowi bukan yang memutuskan secara sepihak bahwa 1 Juni dijadikan libur nasional. At least, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu hanya menghidupkan kembali atau mengembalikan hari libur nasional yang pada 53 tahun lampau dicetuskan pemerintahan Orde Lama Soekarno.

Saksi bisu sebuah potongan kolom kecil di sebuah surat kabar lawas, sudah bisa “bercerita”. Pernyataan dari pemerintah, di mana surat kabar itu mengutip laporan Kantor Berita Antara 1964:

“Dengan persetudjuan Presiden, pada hari Senin tgl. 1 Djuni 1964 lewat Ment. Koordinator Kesedjahteraan, Ment. Agama tlh mengeluarkan Surat Keputusan, bahwa tgl 1 Djuni, hari lahirnja Pantjasila, ditetapkan sebagai hari libur. Keputusan ini mulai berlaku pada tgl. 1 Djuni 1964. Demikian Dirpena”

Ya, jadi sudah tahu ya, bahwa keputusan Presiden Jokowi yang dicetuskan sejak tahun lalu bahwa 1 Juni ditetapkan sebagai libur nasional Hari Lahir Pancasila, bukan keputusan pertama seorang presiden secara sepihak. Nyatanya, Presiden Soekarno sudah menetapkannya lebih dulu.

Sebagaimana halnya Presiden Jokowi yang seolah-olah menapak tilas Presiden Soekarno, pidato sang proklamator di peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1964 juga dihelat di Gedung Pancasila yang kini termasuk dalam Komplek Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat. Berikut potongan pidatonya:

“...Sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekadar penggali Pancasila dari bumi tanah air Indonesia yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas, penggalian Pancasila ini adalah pemberian Tuhan kepada saya.

Tadi Bapak Suroso memakai perkataan ’wahyu’. Dikatakan bahwa saya mendapat wahyu, yang dengan wahyu itu saya kemukakan Pancasila. Saya tidak pernah mendapat wahyu. Wahyu hanyalah Nabi-nabi yang memperolehnya. Saya bukan Nabi, saya seorang manusia biasa.

...Sekarang, saudara-saudara mengadakan peringatan ini dan pada saat saya berhadapan dengan saudara-saudara, saya menanya kepada diriku sendiri, what happens with me? What is the matter with me?

Karena orang menyatakan terima kasih kepadaku, orang mengagung-agungkan akan daku, pada hal aku bukan pencipta dari Pancasila, pada hal aku mengeluarkan galian Pancasila itu karena malamnya aku memohon kepada Allah SWT.

Bukan Soekarno yang mengada-kan Pancasila, tetapi ialah sebenarnya pemberian daripada Allah SWT sebagai ilham kepada Soekarno. Marilah kita semuanya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT.

...Saya mengucap beribu-ribu terima kasih kepada segenap rakyat Indonesia atas peringatan Lahirnya Pancasila ini. Peringatan ini, saudara-saudara, saya terima dan lebih-lebih saya terima peringatan ini sebagai pernyataan daripada seluruh rakyat Indonesia, bahwa di atas dasar Pancasila itu rakyat Indonesia akan tetap bersatu padu, tetap berjalan sebagai satu laskar, satu barisan yang maha kuat, satu banjir yang maha sakti, banjir daripada revolusi Indonesia yang sebenarnya adalah sebagian daripada Revolution of Mankind.

Mari kita berjalan terus, terus! Onward, ever onward, never retreat.

Insya Allah, kita pasti menang!”

Terlepas dari selalu dijadikannya Hari Pancasila sebagai libur nasional di Zaman Orde Lama, sayangnya tidak berkelanjutan di Zaman Orde Baru, bahkan sampai Zama Reformasi. Hari Lahir Pancasila hanya sekadar dikenang, tidak diperingati dalam skala nasional selama 46 tahun.

Ya, sejak 1970 di Zaman Orde Baru rezim Soeharto, peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni “dipendam” ke dasar tanah. Padahal rezimnya begitu mengagung-agungkan Kesaktian Pancasila pasca-Tragedi 30 September-1 Oktober 1965.

Terpendam selama lebih dari empat dekade mulai dari rezim Soeharto, era reformasi di masa Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga dua periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Baru pada 1 Juni 2016 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Presiden Jokowi mengembalikannya.

“Dengan mengucap syukur kepada Allah dan bismillah, melalui Keputusan Presiden, tanggal 1 Juni ditetapkan, diliburkan, diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila,” cetus Presiden Jokowi.