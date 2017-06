JAKARTA - Australian National University (ANU) saat ini menawarkan beasiswa kepada pelajar Indonesia dan India yang ingin studi sarjana maupun pascasarjana di universitas Negeri Kangguru tersebut.

Program beasiswa ANU tersebut menawarkan tiga program studi antara lain, College of Business & Economics, College Of Asia and the Pasific, dan Joint Colleges of Science. Di program beasiswa ini kamu juga mendapatkan kesempatan mengembangkan jaringan dengan elite atau calon pemimpin di jajaran ANU.

Australian National University memberikan jumlah beasiswa senilai ASD5000 diberikan pada kandidat yang lolos setelah melewati semester satu. Peserta juga diberikan potongan uang kuliah sebesar 10 persen.

Sebelum mendaftar, kamu perlu perhatikan syarat yang diajukan antara lain, pelajar internasional yang didefinisikan pada Education Services for Overseas Student Act 2000, memiliki prestasi akademik yang memuaskan, telah mendapat tawaran tempat untuk studi di ANU pada semester satu di tahun 2018.

Batas waktu pengiriman aplikasi paling lambat 15 Oktober 2017. Untuk informasi lengkapnya kamu bisa kunjungi laman resmi Australian National University.

Selamat mencoba!