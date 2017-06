'Baju' Baru Honda BeAT Street eSP

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) dalam beberapa bulan terakhir ini gencar mendandani kembali beberapa produknya terutama pada warna bodi. Setelah Supra GTR 150, CBR150R, Vario 150, dan 125, kini giliran skuter matik BeAT Street eSP yang mendapat pilihan 'baju' baru. Honda menawarkan warna yang tengah tren di kalangan anak muda yaitu street white (putih).

Kehadiran warna baru membuat tampilan BeAT Street eSP semakin berbeda, apalagi warnanya berkonsep monokrom. Warna baru tersebut akan menemani warna street black (hitam) yang sudah ditawarkan lebih dulu.

Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan penerimaan yang baik dengan BeAT Street eSP mendorong AHM untuk menghadirkan pilihan warna baru bagi anak muda perkotaan di Indonesia untuk semakin mempertegas gaya hidup khas mereka.

“Honda new BeAT Street eSP dengan konsep street style dapat diterima dengan baik karena sesuai dengan gaya hidup unik generasi muda perkotaan di Indonesia yang menyukai produk sesuai dengan identitas khas mereka. Kehadiran warna baru Street White diharapkan dapat semakin melengkapi varian BeAT Series yang siap menemani berbagai gaya hidup generasi muda melalui model-modelnya yaitu all new BeAT eSP, BeAT Street eSP, dan BeAT POP,” kata Thomas, dalam keterangan resminya.

Pesaing dari Yamaha X-Ride ini mengusung mesin 110 cc berpendingin udara enhanced smart power (eSP) yang mampu mengeluarkan tenaga 8,68 ps pada 7.500 rpm dan torsi puncak 9,01 nm pada 6.500 rpm.

Berdasarkan data penjualan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) tercatat sejak Januari sampai Maret 2017, BeAT series terjual sebanyak 485.676 unit. (san)