JAKARTA - Tersangka kasus persekusi AM (22) memaparkan alasannya memukul korban di Kantor RW 03 Cipinang Muara, Jakarta Timur pada Minggu 28 Mei 2017. Ia mengaku geram dengan unggahan korban yang memaki imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

"Saya kesal sama dia," ungkap AM saat ditanya wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 2 Juni 2017.

AM melanjutkan, karena kesal AM reflek dan memukul korban tanpa ampun. Sementara itu AM juga mengaku tidak menyadari bahwa yang ia pukuli itu masih anak di bawah umur.

"Karena posisi saya tidak tau kalau dia (korban) ini anak kecil. Karena postur badan dia besar gitu," lanjut AM.

Sekedar diketahui, saat ini AM dan satu orang temannya M (57) ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut karena terbukti melakukan tidak pidana persekusi terhadap Putra Mario Alvian (15).

Akibat perbuatannya itu, kedua pelaku dijerat Pasal berlapis yakni Pasal 80 Ayat 1 junto Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 lembar fotokopi kartu keluarga, 2 jaket, 1 topi dan 1 kartu anggota FPI. Mereka ditahan di Mapolda Metro Jaya.