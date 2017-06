SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan pihak terkait menyiapkan 2.331 armada angkutan darat, laut, dan sungai guna melayani para pemudik dengan tetap mengutamakan prinsip kenyamanan dan keselamatan penumpang.

"Prinsip keselamatan penumpang di antaranya kami sudah dan tetap mengecek kelaikan kendaraan, kemudian memeriksa perlengkapan keselamatan seperti kecukupan dan kelayakan baju pelampung pada kapal," ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim Salman Lomoindong di Samarinda, Sabtu (3/6/2017).



Dari jumlah itu, untuk angkutan darat sebanyak 1.672 armada dengan kapasitas angkut mencapai 28.545 penumpang per hari.



Jumlah ini terbagi menjadi dua, yakni untuk angkutan kota antarprovinsi disiapkan 82 armada bus dengan kapasitas 3.483 penumpang per hari, kemudian untuk angkutan kota dalam provinsi tersedia 1.590 unit bus dengan kapasitas 25.062 penumpang per hari.



Selanjutnya untuk angkutan sungai dan penyeberangan telah siap sebanyak 591 armada, sementara jumlah penumpang yang sanggup diangkut mencapai 33.648 orang per hari.



Jumlah kapal sebanyak itu terdiri dari tiga trayek, yakni untuk trayek lintas kabupaten/kota sebanyak 183 armada dengan kapasitas 1.603 penumpang per hari.



Untuk trayek dalam kabupaten/kota tersedia 396 kapal dengan kapasitas angkut sebanyak 4.355 penumpang per hari, dan trayek penyeberangan terdapat 12 unit dengan kapasitas 27.690 penumpang per hari.



Berikutnya adalah untuk jenis angkutan laut tersedia 68 unit kapal dan speedboat atau longboat dengan kapasitas angkut sebanyak 29.852 orang.



Rinciannya adalah kapal motor (KM) milik PT Pelni tersedia empat kapal dengan kapasitas angkut 14.669 orang, kapal milik perusahaan pelayaran swasta terdapat 19 unit kapal dengan daya tampung 13.293 penumpang, dan 45 unit longboat dengan kapasitas 1.890 penumpang.



Sedangkan untuk armada udara, di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan terdapat 83 penerbangan per hari dengan kapasitas 8.549 penumpang.



"Kemudian di Bandara Temindung, Samarinda 13 penerbangan berkapasitas 265 penumpang, Bandara Kalimarau, Berau 8 penerbangan berkapasitas 752 penumpang, dan Bandara Malalan, Kutai Barat 2 penerbangan berkapasitas 26 penumpang," ucap Salman.