SINGAPURA – Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS), Jim Mattis mengklaim, Korea Utara (Korut) dan program persenjataannya menjadi “ancaman bagi kita semua”. Ia mengatakan hal tersebut ketika tengah berada di Singapura untuk menghadiri KTT pertahanan, International Institute for Strategic Studies, The Shangri-La Dialogue.

Mattis pun mengajak semua pihak turut membantu mengakhiri ketegangan di Semenanjung Korea. “Oleh karena itu penting untuk melakukan bagian kita masing-masing untuk memenuhi kewajiban kita dan bekerjasama untuk mendukung tujuan bersama kita demi denuklirisasi di Semenangjung Korea,” tuturnya pada pidatonya, sebagaimana dikutip dari AFP, Minggu (4/6/2017).

Pernyataan ini dilontarkan Mattis setelah Korut kembali melakukan uji coba peluncuran rudal pada pekan ini. Hal itu tentu saja memicu respons keras dari berbagai negara khususnya AS.

“Tindakan rezim tersebut benar-benar ilegal menurut hukum internasional. Ada konsensus internasional yang bahwa situasi saat ini tidak dapat dilanjutkan lagi. Deklarasi kebijakan Denuklirasi Semenanjung Korea oleh China adalah kebijakan kami juga serta Jepang dan Korea Selatan,” tambahnya.