LONDON – Simpati dari para pemimpin dunia mengalir ke Inggris setelah terjadinya serangan teroris di dua lokasi yang berdekatan di London. Setidaknya enam korban dilaporkan tewas dan 20 lainnya dilarikan ke rumah sakit akibat aksi teror yang terjadi pada Sabtu, 3 Juni itu.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan simpatinya dan menawarkan semua bantuan yang diperlukan Inggris untuk menghadapi aksi teror yang belakangan ini sering terjadi. Sementara Departemen Luar Negeri AS menyatakan kecaman terhadap serangan pengecut tersebut.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017