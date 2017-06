LONDON - Kepolisian Inggris menahan 12 orang terkait serangan teror di jembatan London dan Pasar Borough. Polisi menyatakan, selain belasan orang tersebut, mereka juga masih memburu beberapa orang lainnya yang diduga terkait dengan serangan tersebut.

"Penyelidikan terhadap serangan mengerikan dilakukan dengan cepat. The Metropolitan Police Service (MPS) terus bergerak untuk menguak insiden ini," terang pernyataan resmi Kepolisian Inggris, sebagaiman dinukil dari The New Arab, Minggu (4/6/2017).

Berdasarkan keterangan seorang jurnalis AFP, terdapat empat perempuan bercadar yang dibawa oleh polisi. Namun hingga berita ini diturunkan, polisi belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu , Sky News mewartakan, mereka dibawa polisi sekira pukul 07.00 pagi waktu setempat.

"Kami memiliki penyelidikan yang sangat besar yang sedang berlangsung, dan kami akan berusaha untuk memastikan apakah ada orang lain yang bekerjasama atau membantu dalam perencanaan serangan ini," terang Komisaris Polisi Metropolitan, Cressida Dick.

Sebagaimana diketahui, sekelompok teroris mengemudikan sebuah mobil van dengan kecepatan 80 kilometer (km) per jam dan dengan sengaja menabrak pejalan kaki sekira pukul 22.07 malam waktu setempat di sekitar Jembata London. Setelah menabrak, sekelompok teroris itu kemudian turun ke jalan dan menusuk para pejalan kaki secara acak dengan brutal.

Akibat serangan tersebut sedikitnya tujuh orang tewas dan 48 lainnya dilarikan ke rumah sakit. Para korban yang terluka tersebut dilarikan ke lima rumah sakit berbeda.