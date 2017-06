SITUS sejarah Hagia Sophia di Turki, selalu jadi magnet para wisatawan mancanegara ke negeri yang berada di antara Benua Asia dan Eropa itu. Situs yang awalnya merupakan gereja di abad 6-15 dan kemudian jadi masjid sampai 1931.

Kini Hagia Sophia atau Ayasofya menurut lidahnya orang Turki, sudah jadi museum, tidak lagi jadi rumah ibadah. Tapi untuk mengagumi kemegahannya, buat yang belum punya rezeki, enggak usah jauh-jauh, cukup ke Tangerang saja!

Ya, di Kota Tangerang, tepatnya di bilangan Jalan Satria dan Jalan Jenderal Sudirman, berdiri megah Masjid Raya Al-A’zhom. Bentuknya begitu mirip dengan Hagia Sophia dengan empat menara menjulang setinggi (total) 36 meter.

Tinggi “badan” menara 30 meter menggambarkan 30 juz dalam kitab suci Alquran, serta ditambah 6 meter atap kuncup menara yang mencerminkan jumlah rukun iman yang 6.

Ditambah dengan kubah raksasa. Tidak hanya satu, tapi lima kubah! Bahkan konon diklaim bahwa Masjid Al-A’zhom ini “Kota Akhlakul Karimah” ini, jadi masjid dengan kubah terbesar di dunia.

Satu kubah raksasa yang ditopang empat anak kubah yang juga “berperan” sebagai tiang penyangga yang menggambarkan 4 ajaran Islam, yakni akidah, akhlak, syariah dan ibadah. Ya, karena masjid yang berada di atas luas bangunan 5.775 meter persegi itu, dibangun tanpa tiang penyangga satu pun.

Sebagaimana menaranya, jumlah lima kubah juga mencerminkan lima rukun Islam serta salat lima waktu yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Plus dihiasi kaligrafi Surah Al Bayinah ayat 5, Ar Rum 30-33, Al Anbiya 107, Al Fath 29, Lukman 17-18, Al Baqarah 284-285, At Taubah 105, An Nahl 97, Ali Imron 112, An Nisa 32, serta Al An’am 132-133 di berbagai sisi dalam kubahnya.

Bicara pembangunannya, masjid yang berkapasitas 15 ribu jamaah ini, dibangun dengan gaya arsitektur Timur Tengah. Selain bergaya Arab, juga bentuknya- sebagaimana disampaikan di atas, dibuat sedikit mirip dengan Hagia Sophia di Istanbul, Turki.

Masjid ini mulai dibangun pada 7 Juli 1997 dengan arsitek Slamet Wirasonjaya, guru besar jurusan arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB) dan selesai pada 28 Februari 2003. Pun begitu, peresmiannya dilakukan dua kali.

Yakni pada 28 Februari 2003 oleh Menteri Agama RI Said Agil Husein al-Munawar dan 23 April oleh Wali Kota Tangerang M Thamrin. Konon, masjid ini menghabiskan biaya kurang lebih Rp28 miliar yang dananya dikucurkan dari Pemerintah Kota Tangerang dan sejumlah donasi atau sumbangan masyarakat.