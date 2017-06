ONTARIO – Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau memiliki cara tersendiri untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap 5 Juni. Pria berusia 45 tahun itu memilih mendayung perahu kayaknya di sepanjang aliran Sungai Niagara, Ontario.

“Masa depan masih cerah bagi mereka yang memiliki keberanian menghadapi kenyataan pahit, dan percaya diri untuk tetap berada di jalur yang benar,” ujar PM Justin Trudeau, seperti dimuat Reuters, Selasa (6/6/2017).

“Kanada tidak akan mundur dari komitmennya untuk memerangi perubahan iklim. Kita tidak bisa berpaling begitu saja dari kenyataan tentang perubahan iklim,” sambung pria kelahiran Ottawa itu.

Justin Trudeau bahkan menyempatkan diri menyapa satu keluarga yang berada di pinggir aliran sungai. Tentu saja, sang politikus itu menghampiri warganya tersebut dengan cara mendayung kayaknya. Ia juga sempat bercanda dengan keluarga itu.

Justin Trudeau just kayaked up to my house and talked to my parents? classic pic.twitter.com/gktVekiTMZ— carrie robinson (@carrierobinson_) June 5, 2017