WASHINGTON - Montenegro resmi menjadi anggota organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke-29 pada Senin, 5 Juni. Bergabungnya negara Balkan itu ke dalam NATO menimbulkan kemarahan Rusia yang menilai langkah tersebut menunjukkan sikap permusuhan dari Montenegro dan memperingatkan bahwa Moskow akan melakukan pembalasan.

Upacara peresmian yang digelar di Washington, Amerika Serikat (AS) itu dihadiri Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, Undersecretary Menteri Luar Negeri AS, Thomas Shannon dan Delegasi Montenegro yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Montenegro Dusko Markovic. Usai upacara, Markovic sempat bertemu dengan Wakil Presiden AS Mike Pence di Gedung Putih tetapi tidak dengan Presiden Donald Trump.

Merespons pelantikan tersebut, Kementerian Luar Negeri Rusia segera mengeluarkan pernyataan yang mengecam.

“Sehubungan dengan sikap yang bermusuhan yang dipilih oleh otoritas Montenegro, pihak Rusia berhak mengambil tindakan balasan berdasarkan asas timbal balik. Dalam politik, sama seperti dalam fisika, untuk setiap tindakan ada reaksi yang berlawanan,” demikian pernyataan yang diumumkan Kementerian Luar Negeri Rusia sebagaimana dikutip dari Reuters, Selasa (6/6/2017).

Tidak hanya dari Rusia, bergabungnya Montenegro ke dalam NATO juga mendapat tentangan dari dalam negeri. Pada April lalu, anggota parlemen dari pihak oposisi melakukan boikot terhadap pengambilan suara mengenai keanggotaan NATO, sementara ratusan demonstran melakukan protes di luar gedung parlemen.

Selain secara politik, beberapa pihak juga menentang keputusan itu karena alasan finansial. Sebagai negara anggota NATO, Montenegro diwajibkan menyetor dua persen GDP bidang pertahanannya kepada NATO. Jumlah tersebut sangat besar bagi negara kecil seperti Montenegro.