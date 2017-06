JAKARTA – Usai pemutusan diplomatik oleh berbagai Negara Teluk, Qatar terisolasi. Tidak hanya mengguncang stabilitas dalam negeri, konflik ini disinyalir akan mengganggu usaha Amerika Serikat (AS) dalam memerangi terorisme dan upaya perdamaian di Palestina.

“Agenda memerangi ISIS juga akan terganggu mengingat pangkalan AS, Al Udaid AirBase berada di Doha, yang secara geostrategis mewah,” ujar Direktur Eksekutif MaCDIS Madani Center for Development and International Studies, Arya Sandiyudha, dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Kamis (8/6/2017).

Arya menambahkan, harapan kebersamaan dalam perjuangan isu kemerdekaan, perdamaian, dan kemanusiaan, salah satunya di Palestina, juga akan jauh melemah.

“Apalagi dengan memutus negara yang besar keberpihakannya dengan salah satu faksi terbesar Palestina, Hamas, sementara mayoritas dunia memercayai rekonsiliasi dua faksi adalah pangkal solusi berikut two state solutions,” tutur Arya.

Namun di tengah menegangnya hubungan diplomatik ini, Arya meminta Indonesia menjaga netralitas terkait kebijakan luar negerinya. “Sebab, jika ikut terlibat, maka para warga negara Indonesia (WNI) juga dapat berpotensi terkena imbas,” tegas Arya.

Arab Saudi, Bahrain, Mesir, serta Uni Emirat Arab mengumumkan bahwa mereka memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Pemutusan hubungan ini diklaim dilakukan karena Qatar dituding mendukung terorisme dan ekstremisme. Langkah keras ini pun diikuti oleh Yaman, Maladewa serta Libya.